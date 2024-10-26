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Мурат Гассиев победил Кема Юнгквиста нокаутом в пятом раунде

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев победил нокаутом в пятом раунде датчанина Кема Юнгквиста.

Мурат Гассиев победил Кема Юнгквиста нокаутом в пятом раунде
© РИА Новости

Мурату Гассиеву 30 лет. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.

Бокс/MMA
Мурат Гассиев
Александр Усик
Денис Лебедев