Мурат Гассиев победил Кема Юнгквиста нокаутом в пятом раунде

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев победил нокаутом в пятом раунде датчанина Кема Юнгквиста.

Мурату Гассиеву 30 лет. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.