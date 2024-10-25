Уайт — о заявлении основателя PFL: он звучит как Камала Харрис

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал слова основателя PFL Дона Дэвиса про то, что их турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants превзошёл по некоторым показателям турниры UFC. На пресс-конференцию Уайт пришёл со специальной распечаткой, ожидая вопрос на эту тему.

© Чемпионат.com