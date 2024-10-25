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Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»

Артур Бетербиев объяснил, почему не считает себя лучшим боксером мира.

Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира
© Sports.ru
«Почему я не называю себя сильнейшим? Я же имею право на мнение. Это мое мнение, я так считаю. Вы можете считать иначе, но это мое мнение. Не лукавлю, говорю как есть. Возможно, дело в менталитете. Мы никогда не говорим, что самые сильные и лучшие. Даже если бы так и было, то я бы никогда так не сказал. У нас так не принято. Не как в Америке, где каждый говорит, что лучший. Мейвезер кричит вовсю, что он величайший в истории. Я не могу это говорить», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Бокс/MMA
Артур Бетербиев