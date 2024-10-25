Юристы Бивола занимаются апелляцией и требованием провести реванш против Бетербиева

В команде боксера Дмитрия Бивола «Матч ТВ» сообщили, что юристы занимаются подачей апелляций на работу судей и требованием проведения реванша между 33‑летниим спортсменом и Артуром Бетербиевым.

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Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоялся 12 октября в Эр‑Рияде, Бетербиев одержал победу решением большинства судей. На этой неделе менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что команда боксера подала запрос на проведение реванша.

— Юристы занимаются подачей апелляций на работу судей, на возможность пересмотра решения и требованием провести реванш. До окончания процесса эту тему не комментируем, — сказал «Матч ТВ» представитель команды Бивола.

Бетербиев одержал 21 победу (20 — нокаутом) на профессиональном ринге, у Бивола 23 победы и одно поражение.