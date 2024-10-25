Чимаев: семья желает, чтобы я завершил карьеру в ММА

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев признался, что его семья регулярно его просил завершить карьеру.

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«Моя семья, моя мама желают, чтобы я завершил карьеру. Они говорят: «Когда ты закончишь? У нас уже есть достаточно. Хватит». С самого начала маме это не нравилось. Смотрит ли она мои бои? Когда как», — сказал Чимаев на канале Eye AM Podcast в YouTube.

Напомним, завтра, 26 октября, Чимаев сразится с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Поединок состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и будет соглавным событием спортивного мероприятия.