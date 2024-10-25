Чимаев назвал бойца, из-за которого он оказался в UFC

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев признался, что оказался в UFC, в том числе благодаря ирландцу Конору Макгрегору.

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«Я работал на птицеферме, и у меня был перерыв на 30 минут. Я пошёл на кухню и начал смотреть бой [с участием Макгрегора]. Можно ли сказать, что я попал в UFC благодаря Конору? Да, верно. Хотя, конечно, есть много причин, почему я оказался в UFC. Но да, Конор – одна из причин. Я увидел его бой и узнал, сколько всего у него есть», — сказал Чимаев на канале Eye AM Podcast в YouTube.

Завтра, 26 октября, Чимаев проведёт бой с австралийцем Робертом Уиттакером. Спортсмены сразятся на турнире UFC 308.