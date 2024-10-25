Экс-чемпион Hardcore MMA объяснил, почему нужно смотреть бой Буллета и Петросяна

Экс-чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов поделился мнением о бое Шары Буллета и Армена Петросяна. Эти поединки пройдут в главном карде турнира UFC 308 в Абу-Даби.

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«Обоих лично знаю. Уверяю — в этом бою борьбы точно не будет. А шансы оцениваю как 50 на 50. Всё будет зависеть от тактической подготовки бойцов. Честно, это очень интересное противостояние, которое обязательно нужно посмотреть», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок между Шарабутдином Магомедовым и Арменом Петросяна в субботу, 26 октября. Начало поединка между двумя соотечественниками запланировано на 21:30 по московскому времени.