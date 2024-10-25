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«Я уже поговорил с Цукербергом». Уайт намерен внедрить ИИ при составлении рейтингов в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что встречался с предпринимателем Марком Цукербергом для обсуждения внедрения искусственного интеллекта при составлении рейтинга бойцов промоушена. Ранее Уайт не раз критиковал рейтинги UFC, заявляя, что они составляются несправедливо.

Уайт намерен внедрить ИИ при составлении рейтингов в UFC
© Чемпионат.com

«Я действительно уже разговаривал с Марком Цукербергом насчёт искусственного интеллекта. Я намерен полностью изменить вопрос составления рейтингов. В 2025 году мы предпримем много серьёзных шагов в этом направлении», — сказал Уайт в эфире UFC on TNT Sports.

Ранее Дана высказался о предстоящем поединке американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

Бокс/MMA
Стипе Миочич
Дана Уайт
Джон Джонс
Марк Цукерберг