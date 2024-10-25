Уайт намерен внедрить ИИ при составлении рейтингов в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что встречался с предпринимателем Марком Цукербергом для обсуждения внедрения искусственного интеллекта при составлении рейтинга бойцов промоушена. Ранее Уайт не раз критиковал рейтинги UFC, заявляя, что они составляются несправедливо.

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«Я действительно уже разговаривал с Марком Цукербергом насчёт искусственного интеллекта. Я намерен полностью изменить вопрос составления рейтингов. В 2025 году мы предпримем много серьёзных шагов в этом направлении», — сказал Уайт в эфире UFC on TNT Sports.

Ранее Дана высказался о предстоящем поединке американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.