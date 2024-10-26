Василевский прокомментировал победу над бывшим соперником Хабиба

Опытнейший российский боец ММА Вячеслав Василевский дал комментарий после победы в боксёрском поединке с бывшим соперником экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, бразильцем Глейсоном Тибау.

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«Перед боем мне тренеры сказали больше двигаться и провести весь бой – провести именно всю дистанцию и не стараться нокаутировать оппонента. Нужно было постоянно держать соперника в напряжении и за счет этого выиграть. Тибау – легенда ММА и UFC. Я знал, что с ним легко не будет. Он крепкий боец, который идет вперёд. С такими всегда тяжело – у кого мощная физуха, функционал и который постоянно идёт вперед. Следующий бой уже через месяц? Прошедшее противостоянии мы называли серьёзным контрольным спаррингом. Но это не по тому, что Глейсон Тибау хуже. Как боец Глейсон Тибау в разы круче того оппонента, с которым я буду драться через месяц. Он даже в подметки ему не годится Тибау. Но признаем, что Глейсон уже на спаде, и этот поединок проходил по правилам бокса. Я серьёзно готовлюсь к обоим боям», — приводит слова Василевского пресс-служба Ural FC.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 октября в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», где Василевский победил Тибау единогласным решением судей по итогам 4-раундового боксёрского боя.