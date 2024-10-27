Макс Холлоуэй прокомментировал поражение от Илии Топурии

Известный американский боец Макс Холлоуэй высказался о поражении в поединке с действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией. Напомним, бой завершился нокаутом в третьем раунде.

© Чемпионат.com

«Он меня не удивил, мы ко всему были готовы, но он попал так, что меня потрясло сильнее, чем я думал. Снимаю шляпу. Никаких оправданий, я вышел драться, я делал своё дело, но он оказался сегодня лучше. Я был прекрасно готов, прекрасный лагерь, никаких травм. Я вернусь. Надеюсь, скоро увидимся снова, мой друг», — сказал Холлоуэй после боя.

Напомним, Турнир UFC 308 проходил в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) 26 октября.