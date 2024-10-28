Джамал Хилл раскритиковал Анкалаева за победу над Ракичем

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл прокомментировал выступление россиянина Магомеда Анкалаева с австрийцем Александром Ракичем.

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Напомним, поединок состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Анкалаева единогласным решением.

«Трудно и сложно представить, как кому-то дают титульный бой после такого выступления… Это полный отстой. Я знаю, что UFC не любит Анкалаева. Так что ничего нельзя исключать», – сказал Хилл на своём YouTube-канале.

Ранее чемпион ACA Альберт Туменов оценил титульные перспективы Анкалаева.