Российский боксер Артур Бетербиев объяснил получение паспорта Канады. Его слова приводит РИА Новости.

Бетербиев заявил, что это была вынужденная ситуация, произошедшая не по его инициативе.

«Я общался с руководством нашей федерации, и если бы я тогда не принял это решение, то меня лишили бы титула и про мой новый титул тоже можно было бы забыть», — рассказал он.

Боксер также ответил на вопрос о том, кем он ощущает себя больше — россиянином или канадцем.

«Я с младших юношей представлял Россию на международных первенствах Европы и мира, поднимал флаг нашей страны. Честно сказать, мне не очень приятно, когда мне задают такие вопросы», — отметил Бетербиев.

13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира. В бою за титул он победил судейским решением соотечественника Дмитрия Бивола.