Павлович подерется с Розенстрайком в феврале

Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)
Бой Сергея Павловича и Жаирзиньо Розентстрайка состоится 1 февраля.
По информации MMA Mania, поединок в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Павлович идет на серии из двух поражений: в ноябре-2023 его нокаутировал Том Аспиналл, а в июне-2024 победил Александр Волков.
Розенстрайк в последний раз дрался в августе-2024, когда победил Тая Туивасу раздельным решением судей.
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Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)