Умар Нурмагомедов неизбежно станет чемпионом UFC

Россиянин повторяет путь Хабиба и Махачева.

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Почти три месяца прошло с тех пор, как Умар Нурмагомедов оформил уверенную победу над Кори Сэндхагеном и ворвался в топ-3 легчайшего веса UFC, став главным претендентом на титул. Оставалось выяснить, кто будет владеть поясом — Шон О’Мэлли или Мераб Двалишвили.

Победил грузинский боец, однако вместо того, чтобы принять вызов от Нурмагомедова, началось увиливание. Мераб заявлял, что намерен биться с Дейвисоном Фигейреду, который, по его мнению, больше заслужил титульный шанс. А когда бразильцу назначили поединок с Петром Яном, то Двалишвили заговорил о реванше с Шоном О’Мэлли, причём разброс дат был впечатляющий — от ноября до марта. Позже новоиспечённый чемпион всё же заявил, что готов встретиться и с Умаром, но в феврале или в марте, на что россиянин тут же отреагировал:

«Двалишвили откладывает наш бой на март, потому что знает, что я не смогу драться из-за Рамадана. Весь март будет месяц Рамадан».

В феврале же будет турнир UFC 312 в Австралии, на котором Умар с Мерабом не очень нужны. На этом фоне появились новости, что Нурмагомедов хочет получить любой другой бой, если чемпион от него бежит. Ожидается, что соперником станет Сонг Ядонг, но нет конкретики по дате. Сообщалось о турнире в декабре, потом начались разговоры о январском UFC 311. В любом случае грамотное решение Умара, который хоть и рискует, но может укрепить свой статус претендента и не простаивать. А уже после Рамадана подготовиться и провести бой с Мерабом в любое время.

Сам Двалишвили прибыл на UFC 308 в качестве гостя и опять получил кучу вопросов про Умара, которые его разозлили:

«Боюсь ли я Умара? Я никого не боюсь. Только бога! Где этот парень? Он принял другой бой! Это он боится! Это он будет драться с кем-то другим! Где этот парень? Скажите мне. Не я организую поединки. Никогда. Этим вопросом занимаются Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл. Если Дана скажет мне драться с Умаром, то я буду. Но Умар не заслуживает боя со мной! Шон О'Мэлли заслуживает, и я проведу с ним реванш! Пусть Умар докажет, что достоин, и тогда я подерусь с ним!»

Правда, на пресс-конференции Дану Уайта несколько раз спрашивали, кто будет соперником Двалишвили, и каждый раз ответ был неизменным: «Умар Нурмагомедов».

Хабиб Нурмагомедов напомнил брату о терпении и о том, что в своё время и ему приходилось пережить период, когда его старательно избегали бойцы: «Я и Ислам были на твоем месте. Это называется переходный период. Но скоро все захотят драться с тобой. Просто продолжай двигаться вперед».

Если учесть то, как Дана Уайт лично отстаивает интересы Умара и упорно продвигает его к титулу, то можно не переживать за титульные перспективы россиянина. Свой шанс стать чемпионом UFC он точно получит. Реванш Двалишвили с О’Мэлли может состояться, потому что весной промоушену, вероятно, понадобится титульный бой на одном из турниров, и это будет одним из вариантов. Но Умар останется первым в очереди, потенциальный бой с Сонг Ядонгом это только закрепит.

В своё время Ислам Махачев выдал яркую фразу в октагон-интервью:

«Вы можете бегать, но вы не сможете спрятаться. Я иду, я здесь».

Умар сейчас в таком же положении, и его чемпионство лишь вопрос времени. Оно неизбежно. По навыкам с Нурмагомедовым мало кто сможет конкурировать. Ударная техника у россиянина в порядке, что он уже не раз продемонстрировал, а борьба — козырь по умолчанию. Даже когда Умар им не пользуется, соперники этого боятся.

Просто сейчас Нурмагомедов идёт по пути Хабиба и Ислама. От обоих соперники бежали, но в конце концов наступал момент, когда догонялки заканчивались. Махачев так получил бой с Чарльзом Оливейрой, а Орёл в силу разных причин бился за титул с Элом Яквинтой. У Умара, к счастью, получается пройти эту дорогу побыстрее.

Сейчас у бойца цель повторить рекорд Хабиба — 29-0. Сейчас у Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения. То есть мы можем получить на годы вперёд доминирующего чемпиона с фамилией Нурмагомедов. И в UFC точно будут очень рады такому раскладу.