Джон Джонс достиг соглашения о снятии обвинений по делу о нападении

С Джона Джонса сняты все обвинения по делу о мелком правонарушении.

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Джонс, который предстал перед судом по видеосвязи вместе с адвокатом Кристофером Доддом, обвинялся по делу о мелком правонарушении. После признания вины Джонсом судья Асра И. Эллиотт утвердила условия, согласно которым суд снимет обвинения с условием того, что Джонс пройдет четырехчасовой курс по управлению гневом и не будет попадать в неприятности в течение следующих 90 дней.

Обвинения связаны с предполагаемой ссорой 30 марта с двумя антидопинговыми агентами UFC из организации Drug Free Sport International в доме Джонса в Альбукерке. Кристал Мартинес, одна из агентов, обвинила Джонса в угрозах и попытках забрать ее телефон.