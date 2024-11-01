Российский боксер Александр Поветкин не собирается возобновлять карьеру спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в команде боксера.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило о временном отстранении Поветкина. Источник ТАСС рассказал, что в пробе российского боксера обнаружен остарин - то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.

"Александр не планирует возобновлять карьеру. И любые ситуации десятилетней давности уже давно потеряли свою актуальность", - сказал собеседник агентства.

Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.