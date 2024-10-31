Представители 32 стран Европы поддержали Международную ассоциацию бокса

Представители 32 европейских стран поддержали стратегию развития Международной ассоциации бокса. Об этом ТАСС сообщили в Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Конгресс EUBC состоялся в Будве (Черногория) во время первенства мира по боксу, в нем в очном формате участвовали представители 32 европейских стран.

"В нашу организацию входят 43 страны, которые сейчас являются легальными членами-участниками, - сказал генеральный секретарь EUBC Кирилл Щекутьев. - Из них на конгрессе присутствовали делегаты из 32 стран Европы. Все страны в едином ключе проголосовали за поддержку стратегии Международной ассоциации бокса и развития бокса во всем мире. Вся Европа единогласно поддержала поднятые на конгрессе вопросы".

Делегатом от России в EUBC является генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.