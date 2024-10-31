Российскому бойцу ММА предложили титульный бой

Российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомеду Анкалаеву предложили выйти на главный бой турнира в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Mania.

Источник сообщает, что UFC ищет замену бою между американцем Белалом Мухаммадом и казахом Шавкатом Рахмоновым. Представитель США отказался от поединка из-за травмы, которую он получил в ходе подготовки.

Промоушен предложил выйти Анкалаеву и первому номеру полутяжелого дивизиона бразильцу Алексу Перейре выйти на коротком уведомлении. Однако этот бой может не состояться. Перейра может отказаться — для него эта защита титула может стать четвертой за восемь месяцев.

Ранее Анкалаев получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC Vegas 84.

Всего россиянин провел 23 боя. В 20 из них он одержал победу, один завершился вничью, в одном — проиграл. Еще один бой был признан несостоявшимся.