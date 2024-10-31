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Российский борец Садулаев выиграл чемпионат мира

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях. Турнир проходил в Тиране.

Российский борец Садулаев выиграл чемпионат мира
© ТАСС

В финальной схватке весовой категории до 92 кг Садулаев одержал победу над представителем Грузии Мириани Майсурадзе со счетом 6:0.

Садулаеву 28 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом. В активе российского борца шесть золотых наград чемпионатов мира и четыре - Европы.

Соревнования проходили с 28 по 31 октября. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.