Стало известно, будет ли Поветкин оспаривать отстранение из-за допинга

Российский боксер Александр Поветкин не будет оспаривать отстранение Международного агентства допинг-тестирования. Об этом рассказали ТАСС в команде спортсмена.

«Александр решил ничего не оспаривать. Он считает произошедшее абсурдом и нелегитимным. Он завершил карьеру и не будет возвращаться», — заявили там.

Поветкин был временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

У Поветкина уже дважды возникали проблемы с допингом. Оба раза — в 2016 году. Сначала в пробе был найден мельдоний, потом остарин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а россиянин объявил о завершении карьеры.