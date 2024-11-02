Кудряшов высказался о противостоянии Бетербиева и Бивола

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался по поводу результата боя между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

© Дмитрий Кудряшов высказался о противостоянии Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

«Со спортивной точки зрения это был супербой, бокс высочайшего класса. И в этом плане я готов поспорить с любым аналитиком. Напряжение было колоссальное. Готовы были прекрасно, план сработал у обоих. Ребята показали качественный бокс. Что будет в реванше? Дмитрий не пропустил в первом бою тот самый удар. Поэтому теперь будет чувствовать себя спокойнее. Кроме того, за Димой будет лучшая физическая форма. Технико-тактическая часть… Не знаю, как Артур будет нивелировать правые через руку от Бивола. Второй бой со спортивной точки зрения не менее интересен. Ребята подогрели. Второй бой просто должен состояться. Мнения болельщиков разделились. Да и ребята заработают самый большой чек в своей карьере. Это тоже радует», — сказал Дмитрий Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что 12 октября в Саудовской Аравии, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов.