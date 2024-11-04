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Рахмонов выложил мем с Топурией: «Могу драться с ним одной рукой»

Мендес – о желании Топурии досрочно победить Махачева: «Пусть одолеет всех в Дагестане, тогда и поговорим»

Рахмонов выложил мем с Топурией: «Могу драться с ним одной рукой»
© Sports.ru

Топурия отреагировал на видео, где Роналду поставил на Холлоуэя в их поединке: «Не ожидал, что ты не отличишь уверенность от высокомерия. Но все отражают собственную реальность на других»

Бокс/MMA