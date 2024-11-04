Россиянин Харитон Агрба завоевал титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 67 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Самаре на турнире "Ночь чемпионов IBA", Агрба победил аргентинца Габриэля Росу единогласным решением судей.

29-летний Агрба продлил серию побед на профессиональном ринге до 15 (9 нокаутом) при отсутствии поражений. Также россиянин завоевал право выступить в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На его счету титулы чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России (2017, 2019), а также серебряным призером Европейских игр (2019) в любительском боксе.

24-летний Роса потерпел 1-е поражение при 27 победах (20 нокаутом). Он впервые боксировал за пределами Аргентины. Ранее Роса владел титулом чемпиона Латинского региона по версии Всемирного боксерского совета.