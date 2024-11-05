Кормье оценил выступление Анкалаева на UFC 308

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье оценил выступление российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева на минувшем турнире UFC 308.

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Напомним, Анкалаев сразился с четвёртым номером дивизиона австрийцем Александром Ракичем и победил единогласным решением по итогам трёх раундов.