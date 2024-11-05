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Даниэль Кормье оценил выступление Анкалаева на UFC 308

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье оценил выступление российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева на минувшем турнире UFC 308.

Кормье оценил выступление Анкалаева на UFC 308
© Чемпионат.com

Напомним, Анкалаев сразился с четвёртым номером дивизиона австрийцем Александром Ракичем и победил единогласным решением по итогам трёх раундов.

«Он хорошо дрался. Это жёсткий парень, и он вообще не боролся. Но я не уверен, что он готов драться в стойке с Перейрой. Не знаю, правильное ли это решение, но он хорош. Он хорошо себя показал, как и его соперник, Ракич. Хороший бой», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

Бокс/MMA
Магомед Анкалаев
Даниэль Кормье