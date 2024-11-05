Макгрегор поделился мнением о предстоящем реванше между Усиком и Фьюри

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

© Чемпионат.com