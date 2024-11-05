Тренер Муталибов: МОК совершил преступление против женщин

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов прокомментировал ситуацию вокруг Иман Халиф, которая выиграла Олимпиаду-2024. Ранее в СМИ появилась информация, что у женщины обнаружили мужскую XY-хромосому.

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«МОК совершил преступление, подвергнув риску жизни и здоровью других спортсменов, которые боксировали, как уже стало известно с мужчинами. Обязательно должны быть выявлены все виновные в этом, которые должны понести наказание», — приводит слова Муталибова Vprognoze.ru.

После победы Хелиф над итальянско спортсменкой Анжелой Карини на Летних Олимпийских играх 2024 года в социальных сетях стала распространяться информация о ее половой принадлежности. Утверждения были вызваны дисквалификацией Хелиф с Чемпионата мира по боксу среди женщин 2023 года, организованного Международной ассоциацией бокса, после того как она не прошла тесты на соответствие гендерным критериям.

Представители Международного олимпийского комитета, допустив Хелиф к участию в Олимпийских играх, охарактеризовали эти тесты как «неправомерные и не заслуживающие доверия». Никаких медицинских доказательств того, что у Хелиф есть Y-хромосомы или повышенный уровень тестостерона, на тот момент не было опубликовано.