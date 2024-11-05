Кормье выступил за отмену единственного поражения Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что его бывший соперник и соотечественник Джон Джонс должен считаться непобеждённым.

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Напомним, единственное поражение Джонс потерпел в 2009 году, будучи дисквалифицированным за нелегальный удар локтем.