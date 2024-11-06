Александр Гвоздик дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем реванше между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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«Я думаю, что Саша его досрочно победит на этот раз. Видимо, где-то в конце, после восьмого раунда», — цитирует Гвоздика издание Ukrsport.pro.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).