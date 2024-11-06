В МОК объяснили допуск Хелиф на ОИ после проваленного гендерного теста

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) объяснил, почему было принято допустить до летних Олимпийских игр — 2024 боксершу из Алжира Иман Хелиф, несмотря на то, что годом ранее она провалила гендерный тест. Его слова приводит Odds.ru.

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«Все спортсмены, участвовавшие в боксерском турнире на Олимпийских играх в Париже 2024 года, соблюдали правила допуска и регистрации на соревнования, а также все применимые медицинские правила, принятые боксерским союзом Парижа 2024 года (PBU). Как и в предыдущих олимпийских боксерских соревнованиях, пол и возраст спортсменов определялись на основе их паспортных данных», — указано в заявлении.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.