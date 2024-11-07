Президент UFC высказался о победе Трампа на выборах президента США

Президент абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о победе Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом пишет «Чемпионат.com».

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«Никто не заслуживает этого больше, чем он. Это один из самых трудолюбивых людей, которых я встречал. Это карма, дамы и господа! Он заслужил», — заявил Уайт.

Также глава UFC опубликовал коллаж с Трампом и чемпионским поясом организации.

«Поздравляю, мой друг», — написал Уайт.

Ранее стало известно, что Трамп посчитал уникальной свою победу на президентских выборах в США. «Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул политик.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, победу одержал Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря.