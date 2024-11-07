Боксерша Хелиф подала в суд после отчета о гендерной принадлежности

Алжирская боксерша Иман Хелиф подала в суд после публикации ее медицинских документов, в которых утверждается о нарушениях развитии пола и отсутствии матки. Об этом сообщает издание The Guardian.

О решении спортсменки обратиться в суд сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.