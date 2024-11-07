Реванш Энниса и Чухаджяна — символ кризиса в боксе

Джарон хочет стать абсолютным чемпионом, но прячется от топов.

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В ночь с 9 на 10 ноября в Филадельфии, США, состоится яркий вечер профессионального бокса. Особый интерес вызывает поединок, в котором в ринге сойдутся Джарон Эннис и Карен Чухаджян. Сам бой стартует около 6:00 мск.

Во-первых, на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF. Сейчас титулом обладает Эннис. Но оппонент совершенно точно рассчитывает разбить непобеждённого американца. Во-вторых, соперники уже сталкивались между собой в ринге. И первый поединок остался именно за Джароном. Поэтому теперь Карен горит желанием поквитаться за то поражение.

К сожалению, фанаты профессионального бокса ждут этот бой далеко не с таким же энтузиазмом. А всё потому, что первый поединок парней получился довольно скучным. Соперники сошлись в ринге в январе 2023 года. Тогда от них ждали настоящей феерии. Особенно это касалось Энниса, считающегося одним из самых опасных нокаутёров на планете. Закончилось же всё разочаровывающе. Все 12 раундов соперники работали на очки, особой опасности от них не исходило. Кроме того, преимущество Джарона было абсолютным и превратилось в деклассирование. По итогам боя на всех трёх карточках были одинаковые цифры – 120-108.

Казалось, после такого одностороннего поединка американец просто обязан пойти дальше. Прогнозировали разное: попытку перебраться в другой дивизион, собрать все пояса в своём весе. А некоторые даже считали, что именно Джарон станет тем самым человеком, что остановит Теренса Кроуфорда. Однако вместо этого Эннис стал раз за разом защищать свой пояс. Сначала на его пути оказался колумбиец Ройман Вилья, которого получилось вырубить в 10-м раунде. А затем последовало избиение Давида Аванесяна, закончившееся в пятой трёхминутке.

Казалось, что Аванесян – последняя ступенька перед супербоем. Но в дело вмешалась принципиальность IBF. Организация буквально заставляет своего чемпиона провести защиту с обязательным претендентом. Им является именно Чухаджян, поэтому избежать второго столкновения в ринге можно было лишь одним способом – отказаться от титула. Однако Эннис, по крайней мере, на словах рассчитывает собрать все пояса дивизиона. Поэтому отказываться от своего не стал.

В итоге мир профессионального бокса получит очередной поединок без особой интриги. С одной стороны – опаснейший чемпион с профессиональным рекордом 32-0, причём 29 раз американец именно финишировал соперников, делал это максимально брутально. С другой – Чухаджян (24-2), который стал обязательным претендентом через проходных соперников на турнирах не самого высокого уровня. Оппоненты Карена уже были биты, особо не светились и разбирались на части. И даже там Чухаджян столкнулся с трудностями.

Реванш Энниса и Чухаджяна – символ кризиса в боксе. Даже на бумаге в этом поединке нет интриги. А для каждого из соперником можно было подобрать намного более интересные варианты продолжения карьеры. Особенно это касается Джарона, который мог замахиваться на намного более статусные поединки. Но такими темпами Кроуфорд успеет завершить профессиональную карьеру, прежде чем Эннис всё-таки доберётся до боя с ним.