Том Аспиналл оценил победу Чимаева на UFC 308

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу Хамзата Чимаева над Робертом Уиттакером.

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Напомним, претендентский поединок в среднем весе (до 84 кг) состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Чимаева болевым приёмом в первом раунде.