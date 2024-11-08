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«Пошла сегодня». Хабиб показал фото из тренажёрного зала

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами свежими фотографиями. Прославленный спортсмен показал, как поддерживает физическую форму.

Хабиб показал фото из тренажёрного зала
© Чемпионат.com

«Это было хорошо», — подписал Хабиб под фото с пройденной дистанцией.
© Соцсети
«Пошла сегодня», — написал Хабиб на фотографии с гантелями.
© Соцсети

За время карьеры в смешанных единоборствах Хабиб принял участие в 29 боях, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

Ранее Нурмагомедов показал фото с защитником футбольного клуба «Реал» Антонио Рюдигером.

Бокс/MMA
Хабиб Нурмагомедов
Реал