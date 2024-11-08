Боец UFC заявил о необходимости женщин только для секса

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поделился мнением о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

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Спортсмен обрадовался тому, что Трамп победил кандидата-женщину Камалу Харрис.

«Женщины нужны только для секса, никогда не забывайте это», — заявил он.

Коста провел 18 поединков по правилам смешанного стиля (MMA), одержав 14 побед и потерпев четыре поражения. В своем последнем бою, который прошел 1 июня, бразилец проиграл американцу Шону Стрикленду раздельным судейским решением.

Трамп одержал победу на выборах 6 ноября. Республиканец выиграл у своего-оппонента демократа Харрис.