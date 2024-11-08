$98.07-0.15105.57-0.14
Войти в почту

Главный тренер женской сборной России по боксу оценил ситуацию с Хелиф

Российские спортсменки дали бы бой алжирке Иман Хелиф, если бы такой поединок был легальным. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.

Главный тренер женской сборной России по боксу оценил ситуацию с Хелиф
© globallookpress.com
"Мы разбирали с нашими ведущими спортсменками - Азалией Аминевой и Альбиной Молдажановой - тот боксерский турнир, который проходил в Париже, - сказал Муталибов. - И понимаем, что если бы они обе встретились с Хелиф, то бой бы дали однозначно. Альбина - боксер силового плана, если бы они сошлись в рубке, то Молдажанова ничем бы не уступала и могла бы досрочно победить. Азалия - более техничный боксер, также дала бы интересный бой".
"При этом мы понимаем, что опубликованные документы относительно Хелиф и ранее вынесенная дисквалификация со стороны IBA [Международной ассоциации бокса] не дают никакой возможности для выступления в соревнованиях среди женщин. Но я знаю, что наши спортсменки готовы боксировать с любым. Будь хоть Кинг-Конг в противоположном углу, они дадут бой", - добавил специалист.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте победительницы турнира по боксу на Олимпийских играх в Париже Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Хелиф стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. На чемпионате мира 2023 года Хелиф дисквалифицировали из-за проваленных гендерных тестов. Решение МОК допустить спортсменку до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты и принимала решение о дисквалификации, отметили, что в крови спортсменки присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске руководствовались паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.