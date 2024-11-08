Главный тренер женской сборной России по боксу оценил ситуацию с Хелиф

Российские спортсменки дали бы бой алжирке Иман Хелиф, если бы такой поединок был легальным. Об этом ТАСС заявил главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов.

"Мы разбирали с нашими ведущими спортсменками - Азалией Аминевой и Альбиной Молдажановой - тот боксерский турнир, который проходил в Париже, - сказал Муталибов. - И понимаем, что если бы они обе встретились с Хелиф, то бой бы дали однозначно. Альбина - боксер силового плана, если бы они сошлись в рубке, то Молдажанова ничем бы не уступала и могла бы досрочно победить. Азалия - более техничный боксер, также дала бы интересный бой".

"При этом мы понимаем, что опубликованные документы относительно Хелиф и ранее вынесенная дисквалификация со стороны IBA [Международной ассоциации бокса] не дают никакой возможности для выступления в соревнованиях среди женщин. Но я знаю, что наши спортсменки готовы боксировать с любым. Будь хоть Кинг-Конг в противоположном углу, они дадут бой", - добавил специалист.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте победительницы турнира по боксу на Олимпийских играх в Париже Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Хелиф стала победительницей женского турнира по боксу на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. На чемпионате мира 2023 года Хелиф дисквалифицировали из-за проваленных гендерных тестов. Решение МОК допустить спортсменку до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты и принимала решение о дисквалификации, отметили, что в крови спортсменки присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске руководствовались паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.