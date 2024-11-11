Главные бои предстоящей недели

Также состоится возвращение в ринг Вячеслава Дацика.

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Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые интересные турниры и противостояния. Особняком стоит долгожданный турнир UFC 309, возглавит который титульный поединок в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Не менее ожидаемое противостояние произойдёт и в мире профессионального бокса: легендарный Майк Тайсон вернётся на ринг и проведёт бой с блогером Джейком Полом. Также будут титульные противостояния в боксе и очередное выступление Вячеслава Дацика.

15 ноября. Вячеслав Дацик — Джейсон Гаверн

В Москве пройдёт очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В рамках турнира состоится возвращение на ринг Рыжего Тарзана Вячеслава Дацика. Он проведёт четырёхраундовый бой по правилам бокса против опытнейшего американца Джейсона Гаверна.

За плечами Гаверна более 50 поединков, в том числе бои с такими топовыми боксёрами, как Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Ну а Дацик уже давно известен всем любителям единоборств. Там, где выступает Рыжий Тарзан, всегда интересно, так что его поединок против американского ветерана бокса вызовет особый интерес у любителей единоборств.

В ночь с 15 на 16 ноября. Майк Тайсон — Джейк Пол

В профессиональном боксе на этой неделе всё внимание на себя перетянул Джейк Пол. Блогер проведёт свой очередной поединок, а соперником будет легендарный Майк Тайсон. Об этом бое говорят уже давно, у многих он вызвал скептические настроения, особенно после того, как поединок был перенесён из-за проблем со здоровьем у Тайсона. Майку 58 лет, он в отличной форме для своего возраста, и, судя по видео, его страшный удар всё ещё при нём. Но Пол младше в два раза – это серьёзная разница, которая может сыграть главную роль. В любом случае возвращение Тайсона на ринг – особенное событие, которого ждут многие любители бокса и, конечно, армия фанатов Железного Майка.

16 ноября. Мамед Халидов — Адриан Бартосински

В Польше состоится юбилейный турнир KSW 100. В главном карде турнира выступит польский боец чеченского происхождения Мамед Халидов – экс-чемпион организации в двух весовых категориях и одна из главных звёзд промоушена. В соперниках у него будет непобеждённый Адриан Бартосински с рекордом 15-0. Победа над 29-летним Бартосинским может открыть опытному Халидову ещё одну дорогу к титульному бою.

16 ноября. Хильберто Рамирес — Крис Биллам-Смит

В Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, в котором зрители увидят титульное противостояние в первом тяжёлом весе. В нём сойдутся чемпион WBA Хильберто Рамирес и чемпион WBO Крис Биллам-Смит. 33-летний Рамирес идёт с солидным рекордом 46-1, единственное поражение ему нанёс Дмитрий Бивол, после чего Хильберто перешёл в первый тяжёлый вес, где сумел стать чемпионом.

Сейчас Рамирес в шаге от завоевания второго пояса, в соперниках у него 34-летний британец Крис Биллам-Смит с рекордом 20-1. Вполне возможно, что победитель этого противостояния может стать одним из вероятных соперников или Артура Бетербиева, или Дмитрия Бивола, которые пока не определились с планами на дальнейшее развитие карьеры после очного противостояния.

В ночь с 16 на 17 ноября. Джон Джонс — Стипе Миочич

Поединок, которого ждут уже почти два года, вот-вот состоится. После дебютного боя Джонса в тяжёлом весе и завоевания титула пошли разговоры, что следующим его соперником станет Стипе Миочич. Поединок сначала был назначен на июнь 2023 года, затем – на ноябрь 2023 года, после чего Джонс получил серьёзную травму и выбыл надолго. Джона не лишили титула, он до сих пор владеет поясом, несмотря на один поединок в дивизионе и почти двухгодовалый простой. Стипе не выходил в ринг три с половиной года. Тем не менее Джонс и Миочич – легендарные бойцы, Дана Уайт окрестил этот бой как поединок лучшего бойца в истории против лучшего тяжеловеса в истории. Так что как минимум из-за звёздных имён этот турнир будет интересно смотреть.

В ночь с 16 на 17 ноября. Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

На турнире UFC 309 состоится интригующий поединок в лёгком весе. Главный «ждун» организации Майкл Чендлер окончательно разочаровался в Коноре Макгрегоре, поединка с которым он ждал два года, и решил принять другой вызов – против экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры. Судя по социальным сетям, Чендлер набрал отличную физическую форму и готов взять у бразильца реванш. В мае 2021 года Оливейра и Чендлер уже встречались в бою за титул чемпиона, тогда Чарльз одержал победу. Оливейра сейчас занимает вторую позицию в рейтинге, и победа над Чендлером откроет ему дорогу к титулу, так что поединок предстоит бескомпромиссный.