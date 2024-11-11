Джон Джонс ответил Анкалаеву, заявившему, что американец боится Аспиналла

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс ответил российскому полутяжеловесу Магомеду Анкалаеву, ранее заявившему, что американец боится драться с обязательным претендентом британцем Томом Аспиналлом.

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«Магомед, зависть не сделает тебя легендой, мой друг. Тренируйся усердней и меньше ненавидь. Хочешь по-настоящему задеть меня? Для начала побей несколько моих рекордов», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на предстоящем турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Джонс проведёт защиту против соотечественника Стипе Миочича.