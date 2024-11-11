Стало известно, сколько заработают Тайсон и Пол за бой

Американский видеоблоггер Джейк Пол заявил на пресс-конференции, что заработает около $ 40 млн за предстоящий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира соотечественником Майком Тайсоном.

По информации многочисленных источников, гонорар Тайсона в два раза меньше – $ 20 млн.

Напомним, 8-раундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон – Пол.