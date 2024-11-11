Джон Джонс ответил на трешток Стипе Миочича

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на трешток экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Стипе Миочича.

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«То, что ты нанял нескольких чёрных парней для подготовки к бою, не поможет тебе победить, Стипе. Ты не должен говорить так. Неуважение было лишним. Давай играть», — написал на своей странице в социальных сетях Джонс.

Напомним, поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». Их бой будет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.