Джон Джонс высказался о возможности боя с Алексом Перейрой

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

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