Усман Нурмагомедов провел битву взглядов с бойцом PFL Полом Хьюзом

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провёл битву взглядов с бойцом PFL ирландцем Полом Хьюзом.

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Предполагается, что именно ирландский боец станет следующим соперником Усмана. Однако официально это информация пока не подтверждена.

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Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator Champions Series 4, Нурмагомедов разделил октагон с соотечественником Александром Шаблием. Бой завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Профессиональную карьеру Нурмагомедов начал в 2017 году. В своём рекорде он имеет 18 побед, а один поединок был признан несостоявшимся.