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Стерлинг обратился к Умару: «Он мне нравится, но мне плевать, чего добился твой двоюродный брат»

Алджамейн Стерлинг призвал Умара Нурмагомедова не пользоваться привилегиями.

Стерлинг обратился к Умару Нурмагомедову
© Sports.ru
«Не говорю, что Умар плох, он мне нравится, это отличный боец, но факты есть факты. Мне плевать, чего добился твой двоюродный брат. Это не имеет никакого отношения к тому, что сделал ты. В этой игре нужно набивать все шишки самостоятельно, а не ехать на семейном багаже. Я всегда говорю, что если у меня будут дети, то они должны будут сами стремиться к успеху, а не сесть на хвост моих достижений», – сказал полулегковес UFC Аджамейн Стерлинг.
Бокс/MMA
Умар Нурмагомедов