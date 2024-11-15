Глава UFC высказался о возможном поединке Джона Джонса и Тома Аспиналла

Глава UFC Дана Уайт допустил, что чемпион организации в тяжёлом весе Джон Джонс может провести бой с обладателем временного титула британцем Томом Аспиналлом.

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«Джонс сделает то, что умеет, в субботу. Если он победит Миочича, то пропадёт на какое-то время, но дух соревнования снова начнёт в нём закипать, и тогда деньги скажут своё слово. Если он не решит уйти на пенсию, то абсолютно точно будет драться с Аспиналлом. Он не будет драться с Перейрой», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В ближайшем бою на турнире UFC 309 Джонс подерётся с соотечественником Стипе Миочичем.

В активе Джона в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. На счету Миочича 20 побед и четыре поражения. В своём последнем бою в марте 2023 года Джонс победил Сирила Гана. Миочич, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв Фрэнсису Нганну.