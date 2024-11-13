Российским кикбоксерам разрешили выступать на ЧМ с нацфлагом и гимном

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по кикбоксингу с национальным флагом и под гимн России. Об этом сообщает Mash.

Напомним, что в 2019 году WADA на четыре года лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за допингового скандала. В результате сборным РФ были запрещены выступления под нацфлагом и использование гимна. В связи с конфликтом на Украине в 2022 году в отношении российских спортсменов были введены новые санкции. Всемирная федерация кикбоксинга их не поддержала.

Таким образом российские кикбоксеры впервые с 2019 года смогут выступить на ЧМ с национальным флагом и под гимн РФ. Соревнование пройдет с 18 по 22 ноября в Испании. В них примут участие 32 российских спортсмена.