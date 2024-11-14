$98.37+0.41104.29+0.04
Войти в почту

Аспиналл раскритиковал Джонса и Миочича: «Два старых пердуна, до их боя нет никому дела»

Том Аспиналл раскритиковал бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

Аспиналл раскритиковал Джонса и Миочича
© Sports.ru
«Для меня это вовсе не бой за неоспоримый титул. Это самый спорный титульник, который только можно представить. Есть два чемпиона – Джон Джонс и я, которого Джон избегает. Но он выбрал бой с 42-летним Стипе, у которого была фантастическая карьера. У них обоих огромное наследие. Но давайте быть честными. Это два старых пердуна, которые своим боем задерживают дивизион. Я вижу, что никому нет дела до их боя», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Напомним, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича за титул UFC в тяжелом весе состоится в ночь на 17 ноября.

Бокс/MMA
Стипе Миочич
Джон Джонс