Умар Нурмагомедов жестко ответил бывшему чемпиону UFC

Непобежденный боец UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на упреки бывшего чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга, который ранее призвал россиянина не пользоваться привилегиям и родственными связями с Хабибом Нурмагомедовым при организации возможного титульного поединка.

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— Алджо, стоит добавить, что вы очень боитесь, что этот бой случится, потому что это единственный бой, где ты и твоя команда не уверены, что победите. Если я здесь только из‑за имени моего брата, тогда это очень легкий бой для Мераба Двалишвили. Примите бой и докажите, что я просто пустышка, — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Умар Нурмагомедов провел 18 боев в ММА и одержал 18 побед. Он занимает 2‑е место в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса.

16 ноября чемпион UFC в тяжелом весе американец Джонс Джонс на турнире UFC 309 в Нью‑Йорке проведет защиту титула против соотечественника Стипе Миочича. Прямую трансляцию смотрите с 06:00 (мск) в воскресенье на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.