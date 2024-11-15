Глава UFC раскрыл планы на титульный бой Хамзата Чимаева
Президент лиги UFC Дана Уайт рассказал, когда непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев может получить титульный бой.
«Я рассчитываю, что Хамзат Чимаев получит титульный бой в 2025 году. Посмотрим, как всё сложится. Я хочу, чтобы он дрался в Соединённых Штатах — дрался за титул здесь, в США», — приводит слова Уайта Low Kick MMA.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308, Чимаев победил бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера. Бой завершился победой чеченца заломом шеи в первом раунде.