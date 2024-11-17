Чарльз Оливейра: боя с Макгрегором не будет. Он больше всех остальных бегает от поединков

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался в адрес известного бойца UFC ирландца Конора Макгрегора.

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«Конор Макгрегор — это парень, который больше остальных бегает от поединков. Наш бой не состоится. Конор сам выбирает себе соперников», — сказал Оливейра на пресс-конференции после турнира UFC 309.

Сегодня, на турнире UFC 309, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, Оливейра разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Бой завершился победой бразильца единогласным решением судей.