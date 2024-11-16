Майк Тайсон прокомментировал поражение от Джейка Пола

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79-73.

После окончания поединка именитый Тайсон отреагировал на его исход.

«Я счастлив тем, как выступил. Трудный бой, он хороший боец, абсолютно заслуживает уважения от публики», — сказал Майк после боя.

Напомним, Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях.